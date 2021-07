Igor poklical policijo, da je našel mrtvega očeta: v zgodbi sledil preobrat

V kraju Rapain Klanac pri Brinju v hrvaški liško-senjski županiji se je zgodila družinska tragedija. V noči na četrtek je bil ubit Nikola Vukadinović. Sin Igor je povedal policiji in sosedom, da ga je zjutraj našel mrtvega. Toda še isti dan popoldne se je izkazalo, da je Igor, ki je sprva govoril, da je slišal hrup in udarce ter našel mrtvega očeta, pravzaprav morilec. Sprla sta se, stepla, končalo pa se je tragično ... Policijska preiskava še vedno teče.

​

Nikola je bil po pisanju tamkajšnjih medijev znan po nasilju v družini. Menda je dolga leta trpinčil ženo, da ga je zapustila in odšla s trebuhom za kruhom v Nemčijo. Nasilen je bil menda tudi do starejše hčere, ki se je zato odselila v Senj, nato pa še do Igorja in njegove mlajše sestrice (10). Prav do nje naj bi bil Igor še posebej zaščitniški ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: