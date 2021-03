Idrijski gasilci najprej oživljali, nato pa še avto zletel na streho (FOTO)

V torek ob 12.30 se je na regionalni cesti Idrija–Godovič, na območju Zale v občini Idrija, osebno vozilo prevrnilo na streho, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Na kraju so posredovali gasilci PGD Idrija, ki so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Idrije, odklopili akumulator in očistili cestišče. Poškodovana je bila ena oseba.



Le pet minut prej pa so idrijski gasilci dobili poziv za oživljanje osebe. Ob 12.36 je poletel vojaški helikopter v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika v Idrijo. V UKC Ljubljana je prepeljal obolelo osebo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: