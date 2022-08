Hujša kršitev voznika tovornega vozila na Starodu

Ob izstopu iz Slovenije so policisti PMP Starod pri nadzoru pogojev za udeležbo v cestnem prometu pri vozniku tovornega vozila hrvaških registrskih oznak ugotovili, da je v zapisnem digitalnem tahografu vozil na vozniško kartico izdano drugi osebi, s čimer je storil hujši prekršek po zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih.

Digitalni tahografi zapisujejo podatke o prevoženi razdalji in hitrosti, merijo čas, začetno in končno točko ter položaj, identiteto in dejavnost voznika ter podatke o nadzoru, umerjanju in popravilu tahografov ter dogodke in napake.

Vozniku so na kraju kršitve izrekli globo v višini 2.000 evrov, hrvaškemu podjetju pa izdali plačilni nalog v višini 4.000 evrov.

Najpogostejše kršitve, ki jih storijo vozniki tovornih vozil, ugotovljenih na PMP Starod, so kršitve zakona o cestah, saj so jih letos ugotovili že 250 (lani 160). To so predvsem kršitve prekoračene skupne mase vozila in nespoštovanje omejitve vožnje po cesti, kjer je s prometno signalizacijo vožnja tovornih vozil omejena na lokalni promet. Poleg tega so 127 voznikov tovornih vozil napotili na drugo cestno povezavo, zaradi omejitve vožnje po glavni cesti G1-7 med Starodom in Kozino.