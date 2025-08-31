POŠKODBA

Hujša delovna nesreča: poskusil je ujeti steklo, a končalo se je slabo

Tuja krivda je izključena, o zadevi pa je bil obveščen delovni inšpektor.
Fotografija: Delovna nesreča se je pripetila v zgodnjih jutranjih urah. Simbolična slika. FOTO: O. B.
Delovna nesreča se je pripetila v zgodnjih jutranjih urah. Simbolična slika. FOTO: O. B.

O. B.
31.08.2025 ob 15:36
31.08.2025 ob 15:37
O. B.
31.08.2025 ob 15:36
31.08.2025 ob 15:37

Pomurski policisti so minuli teden med drugim obravnavali tudi hujšo delovno nesrečo, ki se je pripetila v zgodnjih jutranjih urah.

»Malo pred 5. uro smo bili policisti obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila v podjetju v Gornji Radgoni. Ugotovljeno je bilo, da se je steklo med transportom speljalo s transportnega vozička, katerega je delavec poskušal ujeti, in se je pri tem poškodoval po roki. Tuja krivda je izključena. O zadevi je bil obveščen delovni inšpektor. Sledi poročilo na Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota,« so potrdili na PU Murska Sobota.

