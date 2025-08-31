Hujša delovna nesreča: poskusil je ujeti steklo, a končalo se je slabo
Pomurski policisti so minuli teden med drugim obravnavali tudi hujšo delovno nesrečo, ki se je pripetila v zgodnjih jutranjih urah.
»Malo pred 5. uro smo bili policisti obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila v podjetju v Gornji Radgoni. Ugotovljeno je bilo, da se je steklo med transportom speljalo s transportnega vozička, katerega je delavec poskušal ujeti, in se je pri tem poškodoval po roki. Tuja krivda je izključena. O zadevi je bil obveščen delovni inšpektor. Sledi poročilo na Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota,« so potrdili na PU Murska Sobota.
