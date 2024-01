Huje poškodovano potnico so odpeljali reševalci

O prometni nesreči pri naselju Trnovec na območju PP Metlika so bili policisti obveščeni včeraj nekaj po 12. uri. Po ugotovitvah policistov PP Metlika je 70-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Trnovcu je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Huje poškodovano 67-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Zadnjih 24 ur

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 58 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 168 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.