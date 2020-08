Hudomušni gorenjski policisti: Na »fotki zgleda hudo«, sledi pa šok

Policijska uprava Kranj je že večkrat dokazala, da pri njih obvladajo družbena omrežja. Tokrat so jih izkoristili, da so na hudomušen način opozorili na zelo resen problem. Za številnimi vabljivimi objavami se namreč pogosto skrivajo nepridipravi, ki prežijo na svojo žrtve. Pogosto jih poskušajo v svoje kremplje zvabiti ob pomoči mikavnih deklet, a se za temi, kot opozarjajo, običajno skrivajo moški.Preberite tudi:»Uf, na fotki zgleda hudo in te želi spoznati. V bistvu pa s profilom upravlja tip. Ampak to zveš šele,ko pošlješ kakšno žgečkljivo fotko,« opozarjajo na eno izmed sedmih vrst prevar oziroma zlorab podatkov, slik in denarja. »Šparaj vse to in se na netu obnašaj kot pravi Gorenjec. Tvoje je tvoje, bodi trmast in varčen,« pozivajo nabriti policisti.Ljubezenska prevara je ena izmed sedmih prevar, na katere opozarjajo. Sleparji pri taki prevari merijo žrtve na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto. Nepridiprav lahko žrtev prosi, da pošlje svoje intimne fotografije ali posnetke. Najprej pridobi zaupanje, nato prosi za denar, darila ali podrobnosti bančnega računa ali kreditne kartice. Če žrtev ne pošlje denarja, jo lahko poskuša izsiljevati. Če ga pošlje, zahteva še več, opisujejo takšno obliko prevare. Če ste žrtev takšne prevare, naj vas ne bo sram. Takoj prekinite vse stike, shranite vso korespondenco in zadevo prijavite policiji.Več o ljubezenskih in drugih prevarah, ki na uporabnike prežijo na spletu, lahko preberete tukaj