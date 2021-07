Smrtna nesreča: voznika vrglo v drog javne razsvetljave

V soboto ob 19.02 je bil Operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper obveščen o prometni nesreči, ki se je pripetila v krožišču pri industrijski coni v Divači. 53-letni voznik motornega kolesa je vozil po regionalni cesti iz smeri Divače proti Kozini: »V levem nepreglednem ovinku je zapeljal desno izven vozišča na kovinsko varnostno ograjo, kjer je z motornim kolesom poletel v zrak in v zraku trčil v drog javne razsvetljave. Zaradi hudih poškodb je umrl takoj na kraju nesreče.«



Regionalna cesta Kozina - Divača in priključek na avtocesto Divača sta bila zaprta do 21.53. Policisti bodo napisali poročilo na državno tožilstvo, so sporočili iz PU Koper.

