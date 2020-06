Hudo trčenje vozila in avtobusa, ena oseba se bori za življenje

V petek ob 21.36 se je na Litijski cesti zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb. Po do sedaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila pri zavijanju v križišču izsili prednost vozniku avtobusa. Osebno vozilo je po

trku odbilo v drog semaforja, kjer je tudi obstalo. V nesreči sta se oba voznika lažje poškodovala, trije sopotniki v osebnem vozilu pa so huje poškodovani. Življenje enega od njih je ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana.



Pozno zvečer je ogled kraja prometne nesreče in ugotavljanje vseh okoliščin trenutno še potekal.



O nesreči na Litijski cesti v Ljubljani so poročali tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Zapisali so, da so gasilci GB Ljubljana zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, s tehničnim posegom rešili tri osebe, po razlitih tekočinah posuli vpojna sredstva in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi štirih poškodovanih, ki so bili prepeljani v UKC Ljubljana.