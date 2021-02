Hudo trčenje: vlak nekaj metrov potiskal traktor (FOTO)

Traktorist je lažje poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. FOTO: PU MS

V ponedeljek ob 12.56 sta pri naselju Ključarovci, v občini Križevci pri Ljutomeru trčila traktor in tovorni vlak. Poškodovanega traktorista so oskrbeli reševalci NMP iz Ljutomera. Gasilci iz PGD Ljutomer so sanirali kraj nesreče.Kot nam je potrdila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, je po prvih podatkih voznik lažje poškodovan. »Več informacij bomo posredovali po končanem ogledu kraja prometne nesreče.«Ob dveh zadnjih prometnih nesrečah na prehodih čez železniške tire v Prlekiji (najprej Krapje in sedaj Ključarovci) ne gre prezreti, da je v Sloveniji še vedno polovica vseh prehodov čez tire obeležena z andrejevim križem. Res je sicer, da to zadostuje in je treba vozilo zaustaviti, toda nekateri vozniki to spregledajo ali celo ignorirajo.Na javnem železniškem omrežju je bilo sicer 31. 12. 2020 evidentiranih 714 nivojskih prehodov, od tega 375 nivojskih prehodov, označenih z andrejevim križem, 297 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko varnostno napravo (zapornicami), 18 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo, 15 nivojskih prehodov mehansko napravo ter zvočno in svetlobno organizacijo in devet nivojskih prehodov, zavarovanih z zapornim brunom.