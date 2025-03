Hudo trčenje pri Bukovski vasi. Poškodovanih kar 6 ljudi

Celjski policisti so v soboto obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami. Zgodilo se je nekaj čez 18. uro izven naselja Bukovska vas. Povzročila jo je voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Slovenj Gradca proti Dravogradu. Izven naselja v desnem preglednem ovinku hitrosti in načina vožnje ni prilagodila poteku ceste in stanju vozišča, zaradi česar je izgubila oblast nad vozilom.

Hudo poškodovana povzročiteljica in njen sopotnik

Vozilo je odneslo v levo, nato pa obrnilo v obratno smer na levo smerno vozišče, kjer je nekontrolirano zapeljalo vzvratno. V tistem trenutku je iz smeri Dravograda proti Slovenj Gradcu pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Kljub temu, da je voznik z zaviranjem poskušal preprečiti trčenje, sta vozili silovito trčili, tako, da je vozilo povzročiteljice odbilo na travnik ob vozišču. V prometni nesreči sta se hudo poškodovala povzročiteljica in njen sopotnik, lažje pa voznik drugega vozila ter njegovi trije sopotniki. Povzročiteljico bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.