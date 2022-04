Strašna nesreča motorja in štirikolesnika, umrla ena oseba

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je na območju Črnomlja zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V njej sta bila udeležena voznik motorja in štirikolesnik.

Motor in štirikolesnik sta trčila na cesti Stari trg ob Kolpi–Vinica pri naselju Špeharji, v občini Črnomelj. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe. Tri so odpeljali v SB Novo mesto, ena oseba pa je na kraju nesreče umrla.

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli ponesrečene osebe.