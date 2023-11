Hudo trčenje: mariborski gasilci iz avta rešili ukleščeno osebo

Ob 17.02 sta v Železnikovi ulici v Mariboru trčili osebni vozili, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Maribor so oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v UKC Maribor.