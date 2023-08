Hudo poškodovana s helikopterjem prepeljali v UKC

Včeraj nekaj pred 17. uro se je na Roški cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do zdaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ker je voznica pri zavijanju levo trčila v bočni del vozila voznika, ki jo je prehiteval. Po trčenju je vozilo udeleženca odbilo in je trčilo še v obcestni objekt. Pri tem sta se huje poškodovala udeleženi voznik in potnik v njegovem vozilu.

Potnik je bil s helikopterjem, voznik pa z reševalnim vozilom prepeljan v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa po zdaj znanih podatkih ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.