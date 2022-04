Hudo poškodovana med reševanjem živine (FOTO)

Gasilci imajo v zadnjih dneh ogromno dela. Ne le z gozdnimi in travniškimi požari, temveč tudi sicer. V ponedeljek malo po 17. uri je tako v Lipi pri Frankolovem zagorelo gospodarsko poslopje. Ogenj je v celoti uničil poslopje, iz hleva pa so na srečo pravočasno rešili vso živino. So pa ognjeni zublji uničili vso kmetijsko mehanizacijo. Ogenj se je razširil tudi v bližnji gozd in uničil okoli štiri hektare mešanega gozda. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Frankolovo in njihovi kolegi iz okoliških društev.

»Pri reševanju živine iz gorečega hleva se je huje poškodovala lastnica. Vzrok požara še ni potrjen,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Policisti so včeraj opravili ogled kraja požara.

Okoli 21.30 pa je v Petrovčah zagorela stanovanjska hiša. Ogenj je v celoti uničil mansardni del hiše in je po poročanju republiškega centra za obveščanje neprimerna za bivanje. V požaru, ki so ga ukrotili gasilci PGD Dobriša vas Petrovče, Drešinja vas, Žalec, Levec in Griže, na srečo ni bil nihče poškodovan. Ogled požarišča so policisti opravili včeraj.

Na območju PU Maribor, v Zgornjem Partinju, je predvčerajšnjim okoli 9. ure izbruhnil požar v mansardi stanovanjske hiše. Do prihoda gasilcev PGD Sveti Jurij, Pernica in Sveta Ana so gasili lastniki, gasilci pa so požar dokončno pogasili, prezračili prostore, iznesli poškodovano opremo, delno razkrili streho in pregledali objekt, poroča republiški center za obveščanje. Poškodovan ni bil nihče, uničena je bila polovica mansarde, škoda pa znaša okoli 40.000 evrov.

»Policisti so ugotovili, da je zagorelo zaradi stropne žarnice. O svojih ugotovitvah bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu,« je sporočil Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.

V ponedeljek je tudi v Spodnji Besnici v občini Kranj ob 7.03 zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci GARS Kranj in PGD Besnica. Pogasili so požar na podstrešju objekta, prostore so pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore. Gasilci PGD Besnica so ostali na požarni straži.

V noči na ponedeljek, ob 23.57, pa je v ulici K studencu v Gabrju v občini Novo mesto zagorel nadstrešek pri stanovanjski hiši. Požar, ki se je razširil na balkon in ostrešje stanovanjske hiše, so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Gabrje in Stopiče. Ogenj je uničil del nadstreška in ostrešje hiše, je poročal republiški center za obveščanje. Dežurni delavec elektropodjetja je poskrbel za poškodovano električno napeljavo. Del naselja Gabrje je bil brez električne energije.

Zagorel audi

V Ljubljani pa je včeraj ponoči v Ulici prvoborcev zagorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ježica so požar pogasili. »Po prvih podatkih naj bi iz do zdaj neznanega vzroka zagorelo vozilo znamke Audi, ogenj pa se je razširil še na bližnja drevesa. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Požar na nadstrešku so pogasili gasilci PGD Dobriša vas Petrovče, Drešinja vas, Žalec, Levec in Griže. FOTO: PGD Dobriša Vas Petrovče

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« sporoča Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.