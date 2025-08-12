Hudo poškodovan ameriški motorist (32) v nesreči pri Plavah

V soboto ob 12.17 se je na Soški cesti izven naselja Plave zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 32-letni motorist iz Združenih držav Amerike.

Po ugotovitvah policije je motorist vozil iz Solkana proti Plavam. V dolgem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v zaščitno ograjo in padel po vozišču.

Za njim je pripeljal 37-letni slovenski voznik tovornega vozila, ki kljub zaviranju trčenja z motoristom ni mogel preprečiti in je z vozilom trčil v na tleh ležečega motorista. Po trku je poškodovanega odbilo naprej po vozišču.

Reševalci NMP ZD Nova Gorica so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.