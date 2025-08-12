PROMETNA NESREČA

Hudo poškodovan ameriški motorist (32) v nesreči pri Plavah

Tovorno vozilo je trčilo v na tleh ležečega motorista.
Fotografija: fotografija je simbolična. FOTO:Getty Images
Odpri galerijo
fotografija je simbolična. FOTO:Getty Images

N. Č.
12.08.2025 ob 16:33
N. Č.
12.08.2025 ob 16:33

Poslušajte

Čas branja: 0:59 min.

V soboto ob 12.17 se je na Soški cesti izven naselja Plave zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 32-letni motorist iz Združenih držav Amerike.

Po ugotovitvah policije je motorist vozil iz Solkana proti Plavam. V dolgem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v zaščitno ograjo in padel po vozišču.

Za njim je pripeljal 37-letni slovenski voznik tovornega vozila, ki kljub zaviranju trčenja z motoristom ni mogel preprečiti in je z vozilom trčil v na tleh ležečega motorista. Po trku je poškodovanega odbilo naprej po vozišču.

Reševalci NMP ZD Nova Gorica so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča motorist hude poškodbe Nova Gorica

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.