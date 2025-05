Hudo počilo v Šentjanžu pri Dravogradu: udeleženi trije, vozilo povzročiteljice odneslo na teraso lokala

Celjski policisti poročajo o prometni nesreči s hudimi poškodbami, ki se je zgodila v ponedeljek nekaj po 15. uri v Šentjanžu pri Dravogradu. Voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Slovenj Gradca proti Dravogradu, je zapeljala na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal voznik osebnega vozila in trčila vanj. Njegovo vozilo je nato odbilo na nasprotni vozni pas, kjer je trčilo v vozilo voznika, ki je pravilno pripeljal iz smeri Slovenj Gradca. Vozili obeh voznikov je odbilo v zaščitno ograjo, vozilo povzročiteljice pa je odneslo na teraso bližnjega gostinskega lokala. V prometni nesreči sta bila huje poškodovana voznik in eden od sopotnikov v tretjem udeleženem vozilu, lažje sta se poškodovala še dva sopotnika v njegovem vozilu in povzročiteljica prometne nesreče. Voznik drugega udeleženega vozila se v trčenju po dosedanjih podatkih ni poškodoval.