Hudo pijan za volanom, 18-letnika po nesreči odpeljali v bolnišnico

Policiste postaje Novo mesto so v soboto zvečer obvestili o prometni nesreči na Šegovi ulici, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.



Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da jo je povzročil 41-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 18-letni voznik.



Lažje poškodovanega 18-letnega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.



Policisti so povzročitelju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in izmerili v litru izdihanega zraka 1,28 miligrama alkohola (2,7 g/kg).



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preverjajo, pišejo v poročilu PU Novo mesto.