Hudo pijan divjal na območju Zbilj in Medvod, v takem stanju želel nadaljevati vožnjo

Policisti Policijske postaje Medvode so v četrtek v večernem času na območju Zbilj in Medvode opravljali poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov motornih vozil. Pri tem so zaradi prekoračitve hitrosti ustavili voznika osebnega avtomobila, pri postopku pa je kazal znake močne alkoholiziranosti. Policista sta mu odredila preizkus z indikatorjem alkohola, ki je pokazal vrednost kar 1,04 miligrama na liter izdihanega zraka (več kot 2 promila).

Kljub prepovedi hotel voziti še naprej

Policista sta vozniku prepovedala nadaljnjo vožnjo in mu odvzela vozniško dovoljenje. Ker pa je voznik po končanem postopku, kljub prepovedi vožnje navajal, da se bo odpeljal s kraja postopka, sta policista zoper njega odredila pridržanje do streznitve.

Policisti zaradi prekoračitve hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola vodijo prekrškovni postopek in bodo obveščali pristojno sodišče za prekrške. Za vožnjo pod vplivom alkohola je zagrožena globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu.