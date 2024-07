Hudo je padel in se poškodoval

Okoli 20. ure so bili črnomaljski policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti so zbrali obvestila, opravili so ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 18.30 v naselju Gradnik, kjer naj bi 59-letni kolesar izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval.

Okoliščine in vzrok za nesrečo še preiskujejo.