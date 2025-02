Hudo čelno trčenje pri Ljutomeru! Gasilci iz razbitin reševali voznika (FOTO)

V četrtek zjutraj okoli 4:30 je na regionalni cesti med Ljutomerom in Križevci pri Ljutomeru, pri naselju Šalinci, zgodila hujša prometna nesreče. Prišlo je namreč do čelnega trčenja med dvema osebnima voziloma. V obeh vozilih sta ostala ukleščena voznika. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so kraj prometne nesreče požarno in prometno zavarovali, takoj pričeli nudenje prve pomoči poškodovanima osebama do prihoda reševalnih ekip, s tehničnim posegom so rešili oba udeleženca, ju iznesli iz vozila in predali reševalcem, odklopili akumulatorja, posipali iztekle motorne tekočine in razsvetljevali kraj dogodka.

Od vozil ni ostalo veliko. FOTO: Pgd Ljutomer

Reševalci NMP Ljutomer in NRV (Nujno reševalno vozilo) ZD Murska Sobota so poškodovani osebi prepeljali v Urgentni center Murska Sobota. V času intervencije je bila cesta zaprta za ves promet.