Hudo trčenje pri Mislinji: umrla je sopotnica

S Policijske uprave Celje so sporočili, da je v trčenju treh vozil na območju Mislinjske Dobrave umrla sopotnica v osebnem vozilu



»Okoli 14.30 ure, smo bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Mislinjske Dobrave. V prometni nesreči so bila udeležena tri osebna vozila. Po prvih podatkih je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Slovenj Gradcu in je v blagem ovinku prehiteval kolono vozil. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju umrla sopotnica v vozilu povzročitelja,« so sporočili s PU Celje.



Po dosedanjih podatkih, so bile v trčenju poškodovane še najmanj tri osebe.



Ogled kraja prometne nesreče še poteka. To je letos že četrta žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje.



