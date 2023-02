Hudi padci smučarjev v Kranjski gori

Kranjskogorski policisti so bili v četrtek okoli 13.20 obveščeni o padcu otroka, državljana Velike Britanije, ki je med smučanjem izven urejenega smučišča padel in se telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudil reševalec na smučišču. S kraja je bil s helikopterjem slovenske policije odpeljan v zdravstveno ustanovo. Po podatkih s katerimi razpolagamo je hudo telesno poškodovan. Policisti vodijo postopek in vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.

Le dvajset minut kasneje so jih obvestili o padcu otroka, državljana Srbije, ki je med smučanjem padel in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudil reševalec na smučišču. S kraja je bil z reševalnim odpeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

Malo pred drugo uro popoldan so jih v četrtek obvestili še o padcu 44-letnega smučarja, ki je med smučanjem padel in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudil reševalec na smučišču. S kraja je bil z reševalnim odpeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti opozarjajo na previdnost med smučanjem in dosledno spoštovanje 10-FIS pravil smučanja. Precenjevanje svojih sposobnosti smučanja je največkrat razlog za padec in telesno poškodbo.