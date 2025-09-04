Huda ura na cestah: kolesar pristal v zbiralniku, motoristka pa hudo ranjena

S PU Celje poročajo o dveh prometnih nesrečah s hudimi poškodbami, do katerih je prišlo včeraj. Poleg tega so obravnavali še tri nesreče z lažjimi poškodbami ter enajst z materialno škodo.

Prva hujša nesreča se je zgodila v dopoldanskih urah v kraju Matke. Kolesar je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad kolesom, zapeljal z vozišča in padel v zbiralnik meteornih voda. Utrpel je hude poškodbe.

Motoristka padla pri Tepanju

Do druge hude nesreče je prišlo okoli 19. ure na avtocesti na območju Tepanja. Motoristka je zaradi neprilagojene hitrosti padla in se pri tem hudo poškodovala.

Policija voznike znova opozarja na previdnost, prilagojeno hitrost in odgovorno ravnanje v prometu.