Huda tragedija v podjetju: delavec padel na betonska tla, poškodbe so bile usodne

Včeraj so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščeni, da se je na območju ene od gospodarskih družb v Volčji Dragi zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 48-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

»Po prvih zbranih ugotovitvah so delavci ene od gospodarskih družb iz Slovenije na strehi hale podjetja menjavali obstoječe kritine, ko je delavec nenadoma in iz še neznanega vzroka padel skozi odprtino, ki je nastala po odvijačenju pritrdilnih profilov membrane,« so nesrečo opisali na PU Nova Gorica.

Moški je padel z višine približno osem metrov na betonska tla v notranjost skladiščne hale in se hudo ranil. Njegovi sodelavci, ki so bili v neposredni bližini, so 48-letniku, ki je po padcu še kazal znake življenja, takoj nudili prvo pomoč in nemudoma poklicali reševalce.

Kljub temu da so ti prihiteli na prizorišče nesreče in ga nemudoma začeli oživljati, so bile poškodbe, ki jih je utrpel pri padcu, zanj prehude in 48-letnik je umrl. Zdravnica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

»Policija je o okoliščinah tragične nesreče obvestila tudi dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Ogled kraja delovne nesreče na omenjenem delovišču je skladno s svojimi pristojnostmi opravil tudi pristojni delovni inšpektor,« so še sporočili iz PU Nova Gorica.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin delovne nesreče s smrtnim izidom v smeri suma kaznivega dejanja Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.