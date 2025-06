Huda prometna, udeleženih osem oseb! 23-letnik umrl na kraju

Jeseniški policisti pa so bili danes zjutraj okoli 5.30 prav tako obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Jesenice. Po do sedaj znanih podatkih sta bila v prometni nesreči udeležena dva avtomobila. Udeleženih je bilo osem oseb, od katerih je ena oseba na kraju umrla, tri osebe so bile hudo telesno poškodovane, štiri pa lahko telesno poškodovane.

»Po do sedaj zbranih podatkih je 25-letni voznik, državljan Slovenije, vozil avtomobil iz smeri centra Jesenic proti Hrušici in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno na pločnik, v nadaljevanju trčil v betonski zid, od koder je avtomobil po trku odbilo v avtomobil drugega voznika, ki je takrat v semaforiziranem križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic.

Avtomobil povzročitelja se je po sunkovitem trku v udeleženčev avtomobil prevrnil čez njega in je pristal na drugi strani na strehi. Voznik je bil lahko telesno poškodovan. Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (0,41 mg/l). Odrejen mu je bil strokovni pregled. 23-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl, mladoletni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine in 26-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, sta bila hudo telesno poškodovana in sta bila s kraja odpeljana v SB Jesenice, 19-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, je bil hudo telesno poškodovan in je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana.

V udeleženčevem avtomobilu sta bili poleg voznika še dva mlajša potnika. Vsi trije so bili lahko telesno poškodovani in so bili s kraja odpeljani v SB Jesenice.

Na kraju prometne nesreče je poškodovanim osebam prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so med drugim tudi s tehničnim posegom pomagali reševati osebe iz povzročiteljevega avtomobila. Na kraj sta prišla dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik.«