Huda prometna nesreča v Otiškem Vrhu, mladoletnega motorista odpeljal helikopter

Včeraj popoldne se je v Otiškem Vrhu zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval mladoletni voznik kros motorja.

Po podatkih policije je mladoletnik v nepregledni ovinek zapeljal z neprilagojeno hitrostjo. Pri tem je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v kombinirano vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

V silovitem trčenju se je motorist hudo telesno poškodoval. Na kraj nesreče so bili takoj napoteni reševalci in helikopterska enota nujne medicinske pomoči, ki je poškodovanega odpeljala v Univerzitetni klinični center Ljubljana, sporočajo s PU Celje.