Huda nesreča treh vozil, motorist resno poškodovan (FOTO)

Potem ko so v zadnjih nekaj dneh v Murski Soboti in okolici kar štiri osebe umrle v prometnih nesrečah, od tega tudi voznika motorja in mopeda, ljudje na severovzhodu države težko sprejmejo informacije, da se je na cesti zgodila še kakšna nesreča.

Preberite še:

Žal pa je tudi danes okoli 20. ure prišlo do hude prometne nesreče, zaradi katere je bila cesta dalj časa popolnoma zaprta. Tudi tokratna nesreča, pred mostom v Petanjcih, na regionalni cesti Radenci–Murska Sobota, se je končala s hudimi poškodbami.

Policijska uprava Murska Sobota poroča, da so bili udeleženi osebno vozilo ter spet enosledni vozili – motor in kolo. Po naših zanesljivih podatkih jo je najhuje odnesel povzročitelj nesreče – motorist, lažje poškodbe je utrpel kolesar, brez poškodb pa naj bi končal voznik osebnega avtomobila.

V prometni nesreči treh vozil je motorist utrpel hude poškodbe, kolesar lažje. FOTO: O. B.

Kot nam je neuradno uspelo izvedeti na kraju dogodka, se je nesreča pripetila pri naslovu Petanjci 100, kjer je voznik motornega kolesa, 22-letnik z območja Moravskih Toplic, zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik z območja Rogašovcev.

Motorju je odtrgalo kolo, ki je zadelo 46-letnega kolesarja iz bližnjih Radencev.

Pri tem je motorist utrpel hude poškodbe in so ga prepeljali v murskosoboško bolnišnico, kolesar pa je, neuradno, lažje poškodovan.

O uradnih izsledkih bodo policisti PP Murska Sobota, ki še opravljajo ogled kraja nesreče in zbirajo obvestila, poročali pozneje.