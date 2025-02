Na regionalni cesti počilo: gasilci iz Ljutomera so morali dve osebi rezati iz vozila (FOTO)

Danes ob 13.53 uri je na regionalni cesti Ljutomer – Ormož, v naselju Radomerje prišlo do hujše prometne nesreče. Kot so poročali gasilci PGD Ljutomer, sta v nesreči bili udeleženi dve osebni in tovorno vozilo. V enem izmed osebnih vozil sta ostali ukleščeni dve poškodovani osebi, kateri so s tehničnim posegom rešili gasilci.

FOTO: PGD Ljutomer

Ob tem so gasilci prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, dve poškodovani osebi iznesli iz vozila in nudili pomoč ekipi NMP Ljutomer pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorja, posipali iztekle motorne tekočine in počistili mesto nesreče. Omenjeni poškodovani osebi sta bili prepeljani v Urgentni center Murska Sobota. Cesta je bila v času intervencije zaprta za ves promet, s tem, da so policisti uredili obvoz.

Kaj je bil vzrok za nesrečo in kakšna je stopnja poškodovanih oseb, policisti (še) niso poročali.

FOTO: PGD Ljutomer

Nesreča v občini Puconci

Puconci – Danes, ob 14.50 uri je v naselju Vaneča, v občini Puconci, na regionalni cesti Murska Sobota – Hodoš, prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Pri tem so se tri osebe poškodovale in so jih reševalci NMP prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Poleg reševalcev in policistov so na kraju bili tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so pomagali reševalcem ter odklopili akumulatorja obeh vozil.

Mokre ceste so botrovale številnim nesrečam na severovzhodu države. FOTO: O.B.