Sopotnica (21) v smrtni nevarnosti, njen vrstnik je vozil pijan

V nedeljo nekaj po 21. uri so novomeško policijsko upravo obvestili o hudi prometni nesreči na cesti med Roženpeljem in Dolenjimi Selcami.

Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, ki se je zato prevrnilo.

Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola.

Sopotnico (21), ki je bila zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti, in lažje poškodovano 20-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine nesreče oziroma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu policisti še preiskujejo.