Huda prometna nesreča pri Britofu, interventne službe že na kraju

Okrog 20.20 se je na regionalni cesti Britof - Primskovo pri naselju Britof zgodila hujša prometna nesreča, so sporočili iz PU Kranj. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta udeležena osebni avtomobil in motorno kolo. Vse interventne službe so že na kraju. Cesta na tem odseku je zaprta.

Več informacij bo znanih po končanem ogledu prometne nesreče.