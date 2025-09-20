Huda prometna nesreča na zelo prometni slovenski cesti, ena oseba je umrla

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o prometni nesreči s smrtnim izidom. Kot so zapisali, se je nesreča zgodila danes okoli 19. ure na Celovški cesti v Ljubljani v križišču z Ulico Jožeta Jame. V njej je umrl 31-letni motorist.

»Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo s Celovške ceste, zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl,« poroča PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili z omenjene policijske uprave.