Huda prometna nesreča na primorki, voznik umrl

Danes, nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti med Uncem in Lomom.

Voznik kombija, ki je vozil v smeri Ljubljane, je trčil v odbojno ograjo. Kombi je nato odneslo na nasprotno smerno vozišče (proti Primorski), kjer je obstalo. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je na tem delu močno oviran promet in prihaja do zastojev. V obe smeri med Logatcem in Uncem je zaprt prehitevalni pas, proti Kopru nastaja zastoj. Vozniki lahko imajo okoli polurno zamudo. Obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Zaradi reševanja je napovedana tudi popolna zapora v obe smeri, navaja prometnoinformacijski center.