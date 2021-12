Huda prometna nesreča na avtocesti, trčil v stoječo kolono vozil

V nedeljo, nekaj pred 19. uro, se je zgodila prometna nesreča z udeležbo štirih vozil na avtocesti pri Obrežju, v smeri proti Hrvaški.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 66-letni državljan Švice, ki je pred mejnim prehodom trčil v stoječo kolono vozil. Dve poškodovani voznici in dva potnika v njunih vozilih so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.