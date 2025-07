Huda prometna nesreča, avto končal na strehi (FOTO)

V soboto zvečer, okoli 23.30, je v kraju Rinčetova Graba prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in se z vozilom prevrnil na streho. Poleg reševalcev in policistov so posredovali tudi gasilci.

Ob prihodu na kraj dogodka so gasilci PGD Ljutomer izvedli prometno in požarno zavarovanje, pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, odklopili akumulator na vozilu, z absorbentom nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter razsvetljevali kraj nesreče. Poškodovani osebi so reševalci Nujne medicinske pomoči Ljutomer prepeljali v Urgentni center Murska Sobota. Kot so potrdili na OKC PU Murska Sobota, je sopotnik v vozilu utrpel hudo telesno poškodbo in je ostal na zdravljenju v bolnišnici.

