Huda nesreča! Zapeljal na prehod čez progo, ko je mimo pripeljal potniški vlak

Na železniški progi Ptuj – Ormož – Ljutomer – Murska Sobota, se je danes popoldan pripetila hujša prometna nesreča na železniških tirih. Pomurski policisti so namreč bilo ob 14.29 uri obveščeni, da je med naseljema Mekotnjakom, v občini Ljutomer, in Žerovinci, v občini Ormož, prišlo do trčenja med osebnim vozilom in vlakom.

Po prvih zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila zapeljal na prehod čez železniško progo, v trenutku, ko je pripeljal potniški vlak iz smeri Ormoža v smeri Ljutomera. Voznik osebnega avtomobila, po naših podatkih gre za 74-letnika iz bližnjih Žerovincev, je bil v prometni nesreči hudo telesno poškodovan in so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico. Potniki na vlaku niso poškodovani.

»Več informacij vam bomo posredovali po končanem ogledu kraja prometne nesreče,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.