V Šmihelu trije moški padli štiri metre globoko

Pri delu na višini so se v Šmihelu poškodovali trije moški, poroča koprska policijska uprava. Policisti so ugotovili, da se je na gradbenem odru udrla deska, pri čemer so v globino s približno štirih metrov, padli 60-letnik, 19-letnik in 17-letnik.

Ugotovljeno je bilo, da so moški prostovoljno sodelovali pri obnovi ostrešja. 60-letnik in 17-letnik sta se pri tem huje poškodovala, 19-letnik pa lažje. O nesreči bodo policisti napisali poročilo na državno tožilstvo.