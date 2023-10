Huda nesreča v Sloveniji: ljudje ne morejo verjeti, kaj so počeli vozniki (VIDEO)

V sredo smo poročali, da se je na hitri cesti pri koprski Semedeli zgodila huda nesreča, v kateri je bila hujše poškodovana voznica. Ta je zapeljala na avtocesto in skušala polkrožno obrniti in zapeljati v napačno smer. Pri tem ji je pot prekrižal voznik terenskega vozila, ki je vozil pravilno in trčil v levi bok vozila.

Z Družbe za avtoceste RS (Dars) smo pridobili posnetek nesreče. Iz njega je jasno videti napako voznice, poleg tega pa še početje nekaterih voznikov, ki so pripeljali do kraja nesreče. Mnogi vozniki so sprva ustavili, nato pa svojo pot enostavno nadaljevali, brez da bi pomagali ponesrečeni voznici, ki je bila v trčenju hujše poškodovana. Med tistimi, ki je vozilo ustavil in odhitel na pomoč (tako se vsaj zdi iz posnetka, ki nadaljevanja razmer ne prikazuje), je bil voznik tovornega vozila znanega slovenskega trgovca.

Mnogi so se odzvali na družabnih omrežjih in se sprašujejo, ali smo izgubili osnovni čut in kje je človečnost: »Očitno je vprašanje zgolj še: snemali ali se odpeljati dalje?«

»Voznik je naredil kolosalno neumnost in povzročil prometno nesrečo. Ampak! Vsi ostali se mirno peljejo dalje – to me skrbi. Reševalne ekipe rabijo čas, ponesrečenci pa pomoč takoj! Zakaj ne gredo pomagat,« se sprašuje eden od komentatorjev.

Kaj piše v 110. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (1) Vsakdo mora pomagati pri prometni nesreči, če je treba: rešiti človeška življenja;

preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega prometa;

preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo. (2) Po prometni nesreči mora udeleženec prometne nesreče: ustaviti vozilo; zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča; pomagati poškodovanim; obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. kategorije; soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči; ostati na kraju prometne nesreče I. kategorije toliko časa, kolikor je potrebno, da udeleženci v prometni nesreči dobijo podatke iz prejšnje točke, in izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči, oziroma osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke; ostati na kraju prometne nesreče II., III. in IV. kategorije; ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače; vrniti se takoj na kraj prometne nesreče, če ga je zapustil zaradi odvoza ponesrečenca v bolnišnico ali zaradi obveščanja policije o prometni nesreči; omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapustil mesto prometne nesreče. (3) Neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu. (4) Z globo 160 evrov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena. (5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek neposredni udeleženec prometne nesreče, razen pešec, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, če ima v organizmu: več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu. (6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek neposredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z določbo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. ali 10. točke drugega odstavka tega člena. (7) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek v prometni nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz prvega odstavka 105. člena tega zakona, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, če ima v organizmu: alkohol ali prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu. (8) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek v prometni nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz drugega odstavka 105. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, če ima v organizmu: več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu. (9) Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek neposredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z določbo 7. ali 8. točke drugega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

