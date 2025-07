Huda nesreča v Radoslavcih, voznica končala na urgenci (FOTO)

Danes ob 9.18 je v Radoslavcih v občini Ljutomer prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta trčili kombinirano in osebno vozilo. Ena oseba se je pri tem poškodovala.

Udeležena voznica je končala na Urgenci SB Murska Sobota. FOTO: Pgd Ljutomer

Udeležena voznica je končala na Urgenci SB Murska Sobota. FOTO: Pgd Ljutomer

Ob prihodu na kraj so gasilci PGD Ljutomer izvedli prometno in požarno zavarovanje, nudili prvo pomoč poškodovani voznici do prihoda ekipe NMP Ljutomer, odklopili akumulator in posuli iztekle motorne tekočine.

Reševalci Nujne medicinske pomoči Ljutomer so poškodovano osebo prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Urgentni center Murska Sobota. Cesta je bila v času intervencije zaprta za ves promet.