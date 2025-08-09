OSTAL NA ZDRAVLJENJU

Huda nesreča v Podravju: moški padel z lestve, nanj zgrmel še tram

Policisti so tujo krivdo za nesrečo izključili.
Fotografija: Odpeljali so ga v mariborski klinični center (fotografija je simbolična). FOTO: Wirestock/Getty Images
Odpeljali so ga v mariborski klinični center (fotografija je simbolična). FOTO: Wirestock/Getty Images

B. K. P.
09.08.2025 ob 10:03
B. K. P.
09.08.2025 ob 10:03

Mariborski policisti so bili v petek okrog poldneva obveščeni, da je 39-letni moški z območja Podlehnika med opravljanjem del ob hiši, padel z lestve. Kot da to ne bi bilo dovolj grozljivo, je nanj nato padel še lesen tram.

Kot so sporočili s Policijake uprave (PU) Maribor, so moškega reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v mariborski klinični center, kjer so ga oskrbeli in zadržali na zdravljenju. »Po do sedaj zbranih podatkih oseba ni v smrtni nevarnosti,« so še sporočili s PU Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče ter zbrali obvestila, tujo krivdo so izključili. 

