Huda nesreča v podjetju: delavca močno stresla elektrika, odpeljal ga je helikopter

V petek dopoldne se je pri izvajanju rednih vzdrževalnih del na daljnovodu na širšem območju Ptuja zgodila huda delovna nesreča. Delavec družbe Elektro Maribor je utrpel hude telesne poškodbe zaradi električnega udara, so sporočili iz podjetja.

Poškodovanemu sodelavcu so nemudoma prvo pomoč ponudili prisotni delavci in s svojo hitro in strokovno reakcijo preprečili še hujše posledice. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan na zdravljenje v UKC Maribor, kjer je še vedno v oskrbi. Drugega delavca, ki je bil prav tako prisoten na kraju dogodka, so preventivno odpeljali v ptujsko bolnišnico, a so ga po pregledu že odpustili v domačo oskrbo.

»Družba Elektro Maribor je pretresena ob tej nesreči in obema sodelavcema želi čim hitrejše okrevanje. Družba bo nemudoma ponudila vso razpoložljivo pomoč in v tesnem sodelovanju s pristojnimi organi poskrbela, da se čim prej razjasnijo okoliščine in vzroki za nesrečo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Priključitev in upravljanje naj izvajajo le pooblaščeni strokovnjaki

V Elektru Maribor ob tem opozarjajo na izjemno nevarnost nepooblaščenih posegov v distribucijsko električno omrežje, ki lahko resno ogrozijo življenja ljudi in povzročijo hude posledice. »Družba poudarja, da je v času vse bolj dostopnih komponent, kot so sončne elektrarne in hranilniki električne energije, ključnega pomena, da priključitev in upravljanje teh izvajajo izključno pooblaščeni strokovnjaki ter z ustreznim soglasjem pristojnih institucij. Le tako je njihova uporaba varna in zanesljiva,« opozarjajo pristojni.