Huda nesreča v Murski Soboti, štirje končali v bolnišnici

Ob 12.18 sta v Industrijski ulici v Murski Soboti trčili osebni vozili. Pri tem se je eno vozilo prevrnilo na bok, poškodovale pa so se štiri osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili tri osebe iz vozila, nevtralizirali vse iztekle tekočine, nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Murska Sobota. Štiri osebe so prepeljali v SB Rakičan.