Huda nesreča v Mozelju: voznik traktorja odvzel prednost motoristu, hudo poškodovanega odpeljal helikopter

V soboto okoli 16. ure se je v Mozelju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik traktorja in motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik traktorja pri vključevanju v promet odvzel prednost motoristu, ki je trčil v priklopnik traktorja. Pri tem se je motorist huje telesno poškodoval. S helikopterjem je bil prepeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.