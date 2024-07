Huda nesreča v Mariboru: za življenje kolesarja se borijo

S PU Maribor so sporočili, da obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije v Mariboru, do katere je prišlo okrog 19. ure, ko sta trčila voznik osebnega avtomobila in 73-letni kolesar.

Z reševalnim vozilom so huje poškodovanega 73-letnika, ki je življenjsko ogrožen, odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

O nesreči policisti sicer še zbirajo obvestila, so še sporočili s PU Maribor.