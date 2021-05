Huda nesreča v kuhinji osnovne šole, odpeljal jo je rešilec

Nekaj minut pred 12. uro se je na Ulici Mire Pregljeve v Litiji pri delu v kuhinji osnovne šole delavka poparila po glavi, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Litije so poškodovano na kraju oskrbeli in jo nato prepeljali v UKC Ljubljana.

