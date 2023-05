Huda nesreča v Grosupljem: za življenje voznika se borijo

V četrtek okoli 15. ure se je na Kosovelovi cesti v Grosupljem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik traktorja in motorist. Do prometne nesreče naj bi prišlo, ker zaradi neprilagojene hitrosti in odvzema prednosti.

V trčenju se je motorist huje telesno poškodoval: z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek o prekršku, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.