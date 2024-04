Huda nesreča v gozdu, 27-letnika odpeljal helikopter

»V gozdu, na območju Dravograda, smo obravnavali nesrečo pri delu. Pri delu v gozdu se je hudo poškodoval 27-letni moški. Nanj je padla večja veja, ki se je med žaganjem odlomila in ga stisnila ob deblo,« so nam sporočili s PU Celje.

Ker se je zgodilo na težko dostopnem terenu, so poškodovanega s helikopterjem odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Tujo krivdo za nastanek nesreče so izključili.

Zadnjih 24 ur

Na OKC Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 287 klicev občanov, 69 je bilo interventnih, 2 nujna.

15 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, eden s področja mejnih zadev in tujcev, 36 s področja prometne varnosti in 10 s področja javnega reda in miru.