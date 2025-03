Huda nesreča v Brežicah: težka košara padla na delavca, z njim je hudo

Novomeški policisti so bili v sredo nekaj po 15.30 obveščeni o nesreči pri delu v Brežicah, kjer naj bi bila ena oseba hudo poškodovana. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da so delavci podjetja izvajali montažerska dela.

Hudo poškodovanega delavca odpeljali v UKC Maribor

Nesreča se je zgodila, ko se je pri spuščanju kovinske košare z orodjem z višine okoli petih metrov odpel nosilni kavelj, košara pa je padla na delavca, ki se je vzpenjal po lestvi. Hudo poškodovanega 34-letnega moškega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem so ga nato odpeljali v UKC Maribor. Vse okoliščine kriminalisti še preiskujejo.