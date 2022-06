Huda nesreča v Kamniški Bistrici, posredovali tudi policisti

Včeraj ob 17.03 je v Kamniški Bistrici v neposredni bližini centra za piknik pri Juriju osebno vozilo zapeljalo z makadamske ceste v brežino in obstalo na boku. V vozilu je ostal ukleščen voznik. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik, vozilo z avtodvigalom dvignili izpod brežine in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.

Voznik je bil odpeljan v UKC Ljubljana.