Znano, kakšne božično-novoletne praznike bomo imeli Slovenci

Vlada je na dopisni seji za čas med prazniki določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska in z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji zmanjšala število izjem glede na trenutno veljavne. Kaj bo z odprtjem šol in vrtcev 4. januarja. »Trden namen je, da bi se to zgodilo, a je