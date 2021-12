Huda nesreča: trčil v konja, tri odpeljali

Ob 19.14 je na Horjulski cesti v Dobrovi osebno vozilo trčilo v konja.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Dobrova, ki so zavarovali kraj dogodka nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulator ter posuli iztekle tekočine. Reševalci so v bolnišnico odpeljali tri poškodovane osebe.

O dogodku je bila obveščena veterinarska inšpektorica in pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.